多元發展的胡瓜，今(2024)年轉戰YouTube市場，近日邀請好友許效舜到節目中，才剛開始錄製，胡瓜就口誤的將許效舜叫成董至成的「董哥」，他解釋：「我第一次看節目，笑死我的就是他跟董哥、陳美鳳主持的《歡樂傳真》。」而許效舜的幽默感和說不停的話語，也讓胡瓜在節目中笑聲不斷，嘴角一直下不來，甚至笑到全身汗。

談到停播多年的《瘋神無雙》，許效舜坦言其實內心感到挫敗，「因為台灣人是需要喜劇元素的生活震盪」，無奈資源不足，戲服和道具都寥寥無幾，只能在有限的資源裡發揮創意，許效舜回憶起當時的種種，表示那段日子至今對他而言還是最寶貴的時光。

許效舜也現場替胡瓜測字，並寫成對子送上，讓胡瓜相當感動，表示一定要當作傳家之寶。許效舜表示，胡瓜是個很重感情的人，而他的重情重義也讓他在往後的歲月裡感受到回報；他也勸胡瓜不要容易生氣，「你領悟到你心裡的很沈穩的步驟，你這輩子就不會輸了」。

2人聊了許多話題，當講到熟悉的橋段時，都會不約而同地講出「哏」，甚至說唱就唱，一氣呵成就像是排練過般，可見2人多年累積的好默契。許效舜許多的知名笑話也和諧音哏有關，製作單位特別出了幾道考題來考驗許效舜的諧音實力，沒想到每道都考不倒許效舜，一看到題目就信手拈來的破解，應證了他所說的「沒有不能接的」，精彩程度連胡瓜都忍不住鼓掌。