《時代雜誌》12月刊封面以「公民馬斯克：他的下一步是什麼？」為主題，刊登了53歲科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的照片，還附上一份「待辦清單」，引來本人親自回應指出未接受媒體採訪，並澄清這些不是他的目標。

Elon Musk is on Time Magazines cover… 🔥🔥 pic.twitter.com/bOwfIr8iGX — American AF 🇺🇸 (@iAnonPatriot) November 21, 2024

清單內容包括「電動車」、「成為世界首富」、「收購推特（Twitter，現為X）」、「發射火箭」、「使火箭能夠回收」、「植入腦機晶片」、「協助川普當選」及「在海湖莊園工作」。其中，「削減2兆美元」和「飛往火星」則未被勾選完成。

馬斯克於週四（21）在社群平台X回應並強調：「我要澄清，這不是我的待辦清單。我正在努力讓生命跨越星球，以最大化意識的存續可能性，其中一些項目確實與此有關。」

To be clear, I have not done any media interviews and this is not actually my checklist.



I am trying to make life multiplanetary to maximize the probable lifespan of consciousness. Some of the items below are needed for that. https://t.co/Sv0N3Z5U4l — Elon Musk (@elonmusk) November 21, 2024

馬斯克的還進一步談到，他專注於讓人類成為跨行星物種，這是推進人類意識延續的重要步驟。作為SpaceX創辦人兼執行長的馬斯克，計劃最早於2026年發射無人任務前往火星。

美國當選總統川普宣布，任命特斯拉創辦人埃隆·馬斯克（Elon Musk）及前共和黨總統參選人企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）領導新設的「政府效率部」（DOGE）。馬斯克表示，目標是從聯邦政府7兆美元的預算中削減2兆美元開支。