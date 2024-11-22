新市區崙仔頂清水宮廟前金爐疑受連續地震影響，部分結構毀損崩坍，警方拉起封鎖線避免民眾接近。（民眾提供／寶智華台南傳真）

台南市晚間6點45分到10點17分，地震7連發，2震發生在佳里，5震在麻豆。其中8點40分震央在佳里區的一次規模達到5.4，當地網友哀號「聽到低頻咚咚咚咚咚的聲音」、「嚇屎」。台積電18廠無塵室一度疏散人員，新市區崙仔頂清水宮金爐受損，警方目前已拉起封鎖線。

根據中央氣象署快報，晚間6點45分第一震發生在麻豆區，規模4.0，深度10.7公里。晚間8點22分第二震生在佳里區，規模3.0，深度11.6公里。第三震8點40分同樣發生佳里區，規模高達5.4，深度7.7公里。第四震8點43分生在麻豆區，規模3.5，深度10.9公里。第五震8點43分發生在麻豆區，規模4.3，深度9.7公里。第六震9點19分發生在麻豆區，規模3.5，深度12.2公里。第七震10點17分發生在麻豆區，規模4.0，深度10.7公里。

由於第3、4、5震發生僅在3分鐘內，加上國家警報適時提前發布，引起網友熱議，「聽到低頻咚咚咚咚咚的聲音」、「嚇屎」、「怎麼感覺台南地震一次比一次大」、「善化搖很很大」、「以為頭暈呢」、「我朋友在便所說很有感」、「連窗戶都在隆隆作響」、「以前一年才震幾次，今天一個晚上就超過了！」

南科管理局指出，晚間9點南科園區台積電18廠無塵室一度有部分人員疏散，不久即全部回到工作崗位，部機台因防震機制而停機，到10點時正陸續復機，其餘各廠商及新建工程皆運作正常。

新市區崙仔頂清水宮廟前金爐疑受連續地震影響，部分結構毀損崩坍，警方獲報後，立即在金爐旁出入道路拉起封鎖線，預防災害擴大波及路經民眾。