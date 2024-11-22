有重機騎士因被三寶賓士車跨2車道逼近，突然拉轉引擎聲，下秒便看見賓士車追撞前車。

日常操作？日前有位重機騎士行經台中市西屯區文心路二段時，原本好好的保持距離跟在1輛BMW休旅車後方，豈料，竟遭到1輛切2車道的賓士車逼近，重機騎士看見該賓士車越來越近，便直接拉轉引擎發出巨大聲音，下秒，便見賓士車直接追撞BMW休旅車；超傻眼的畫面，也讓網友笑翻表示「超好笑， 一個拉轉讓三寶出車禍」。

Youtube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段行車紀錄器影像，拍攝地點位於台中市西屯區文心路二段，1名重機騎士騎在該路段上，原本跟在1輛BMW休旅車後方並保持距離，不料，1輛從文心路一段右轉而來的賓士車，竟直接橫跨兩車道，還要硬切進重機騎士的前方，此時，重機騎士看到賓士車不斷逼近要硬切，便瞬間拉轉引擎聲，但賓士車仍繼續逼近，下秒，就見賓士車直接追撞前方的BMW休旅車，而賓士車的女駕駛與BMW休旅車男駕駛，2人則紛紛下車處理交通事故，而重機騎士則繞離2車離去。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「轉聲成功的讓4輪專注於剪線，完全忘了前方還有其他車」、「超好笑， 一個拉轉讓三寶出車禍」、「被拉轉聲嚇到，忘了煞車」、「用拉轉代替喇叭」、「引擎聲肇禍，然後偷偷溜走」、「這些人，是不是以為會前進、後退、煞車就是會開車了？」、「沒事，日常操作，一台車停在前面沒動，她都可以直直去撞他，駕照怎麼考的」。