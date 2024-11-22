廖素慧／嘉縣報導

第20屆嘉義縣農會及17鄉鎮市農會總幹事遴聘22日登記截止，有22人登記，民雄、大林、溪口及義竹4鄉鎮有2人登記，縣農會及其他12鄉鎮市農會僅現任總幹事登記，民雄是藍營力拚光復、溪口則表姊弟競爭激烈。

現任總幹事登記者有嘉縣農會黃貞瑜、太保市黃靜玉、新港鄉林雅欣、梅山鄉黃書賢、竹崎林孟怡、番路趙幸芳、中埔李甯潔、東石張淑芬、朴子田志強、鹿草陳健平、六腳陳宥樺、布袋林瑞蓬、阿里山安勝豐。

溪口鄉農會現任總幹事劉純婷是前鄉長劉邦詩的女兒，孫維陽是現任鄉長孫維聰的胞弟，與劉純婷是表姊弟，但兩家人為選舉內鬨。

競爭激烈的還有民雄鄉，現任總幹事陳加茂是前鄉長何嘉●（「恆」的右邊改為「亘」）的祕書，也登記候聘的涂榮城則是前農會總幹事涂文生的兒子，涂文生是國民黨籍，本屆農會改選民進黨力挺陳加茂翻轉農會長期由藍軍掌握的局面，涂榮城此次登記候聘力圖光復。

義竹鄉農會有現任總幹事翁乃馨、翁育彬登記，2人是堂兄妹，都是前立委翁重鈞家族，翁育彬目前任職義竹農會供銷部；大林鎮農會有現任簡維彥、江明赫登記。