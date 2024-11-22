有歐洲「電池一哥」之稱的北方伏特（Northvolt）由於不堪虧損，已於日前向美國法院申請破產重組。這使得歐洲各國指望通過扶持北方伏特來建立自身電池供應鏈的希望化為泡影，未來歐洲電動車仍將持續依賴中、韓等國電池生產商。

據《快科技》報導，北方伏特向美國休斯頓破產法院提交的申請中聲稱，公司的流動性狀況已經非常糟糕，自由現金流只夠維持約一周時間的運營。在申請破產期間，公司仍將向客戶交付產品，並向主要供應商付款。而現有的客戶將提供1億美元的新融資，以支援公司在破產期間的業務運營。

北方伏特表示，公司計畫從現有和新投資者處尋求新的融資，作為其破產重組的一部分，預計將在2025年一季度完成破產重組。

報導說，北方伏特成立於2016年，是歐洲動力電池行業巨頭，過去幾年時間內北方伏特累計獲得超百億美元以上的融資，大眾汽車和高盛銀行是該公司最大的股東。

雖然歐洲各國迫切希望能夠通過扶持北方伏特，建立起自己的電池產業鏈，從而減少對中國、韓國等國家電池生產商的依賴。但是，北方伏特始終面臨著電池產能不足、交付延期，以及品質把控的問題，因而錯失了不少歐洲本土車企的訂單。

據北方伏特披露的財務資料顯示，2023年，該公司虧損12億美元(約合台幣374億元)，相較於前一年2.85億美元(約合幣89億元)的虧損額增長3.2倍。

報導表示，在競爭激烈的動力電池市場，北方伏特與全球動力電池巨頭寧德時代相比，其裝機規模、電池技術儲備等方面，都有明顯差距。