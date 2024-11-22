情侶YouTuber「眾量級」由Andy老師與家寧組成，不過兩人在上（10）月證實9年情斷，且Andy也獨自住回初期的小套房，重啟套房的單身生活。22日Andy發布新影片，用10多分鐘記錄了他的一天，除了日常工作外，他也透露最近的體重掉到剩59公斤。

Andy 22日晚間上傳一支標題為「回歸居住9年的套房，我的一天怎麼過」的影片，紀錄他從早上睡醒到晚上睡前的日常活動，坦言他的單身生活非常單純，一整天就是拍影片、剪影片、運動、看書等，就連三餐也很簡單地解決，不用太貴、可以吃飽就好。

Andy分手9年情曝近況。（圖／YouTube Andy老師）

然而，影片中Andy身穿背心及短褲，一身運動裝扮相當休閒，但寬鬆衣料看上去格外顯瘦，再加上拍攝角度難以看出雙臂肌肉，令人不免擔心他的身體狀況，而他也表示，就算吃了一些油炸食物過過乾癮，身體的癮也解不了，「一樣瘦啦！」甚至直言自己的體重已來到59公斤，又下降了1公斤，但他的生活看起來依然充實。

影片曝光後，立刻吸引不少粉絲關心他的近況，「很真實的日常生活，簡單又平凡」、「希望Andy真的是過得很好而不是偽裝的啦」、「還是和原本一樣好看，希望Andy老師早日破百萬」、「一個人的生活影片好看耶」、「多吃一點，搭配重訓」、「Andy那麼高59公斤有點太輕了，要吃多一點」，同時有人問起是否考慮踏入新戀情，Andy也大方回應，「彭于晏如果不急著談，那我也不急」，暗示現階段想先享受一個人的生活。

Andy分手9年情曝近況。（圖／IG@andy1994x）