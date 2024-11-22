世界棒球12強正如火如荼進行中，除了場上球員帶來精彩比賽之外，台式應援和充滿活力的啦啦隊也受到國際關注。近日知名網紅Joyce(邱怡澍)在頻道「狂人JoJo」分享先前到大巨蛋看台澳之戰的影片，碰巧旁邊坐了澳洲球員親友，對方坦言覺得台灣應援方式「太吵了！」，相當不習慣。

Joyce近日在YT分享最新影片，台澳大戰她旁邊坐的觀眾，剛好是場上澳洲球員的家人和朋友，她訪問對方，認為台灣和澳洲的棒球文化差異，一位來自澳洲的女觀眾坦言：「台灣應援方式太吵了、太多了，場上球員需要保持專心，但是觀眾卻發出太多聲音，會引響到球員。」同時指出通常澳洲人在球員投球或打擊時，不會發出聲音，雖然也會放音樂，但只有在揮出安打或有好成績時，才會大聲鼓掌歡呼。

澳洲觀眾表示台灣應援會干擾到對手。（圖／翻攝自狂人JoJo YT）

澳洲觀眾表示當他們的投手在投球時，台灣啦啦隊在跳舞，發出應援聲，其實會干擾到澳洲球員，聽到對方說法，Joyce心想：「其實除了是幫自己球隊加油以外，另一方面也有要干擾對手的意圖。」接著另外一位場上球員女友，被問到台澳棒球文化差異，對方表示澳洲小很多，沒那麼多球迷，也安靜很多，但球迷都還是很熱情跟熱衷。

被問到會覺得台灣應援很吵嗎？女觀眾坦言：「台灣真的非常吵，我現在還不習慣。」同時透露澳洲場上是沒有啦啦隊，也不會有人拿著麥克風大喊，而且對方也注意到台灣每位打者居然都有自己的應援曲，這也是澳洲球隊上沒有的，台灣球迷在應援時，會直接喊球員或是球隊的名字。這些差異都讓他們感受到運動文化的差異，也見識到台灣球迷的熱情。