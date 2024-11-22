勞動部勞動力發展署北分署分署長謝宜容因涉及職場霸凌，導致一名公務員輕生，謝宜容22日拍攝影片道歉。前立委沈富雄自爆，他小學一年級的時候曾被霸凌了整整一年。

針對霸凌案，沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》節目中表示，這就像「MeToo」一樣，本來是淹在水面底下的，現在有人冒出來了。好像霸凌人家的人跟被霸凌的人之間，好像有從屬關係以及有權力關係，因為他管得著你， 但其實也有例外。

沈富雄自爆，他小學一年級的時候就被霸凌，因為我是屬於那種「Nerd」， Nerd就是很會念書、不會打架、戴著厚厚的眼鏡、乖乖走路。他在回家的路上，有兩個年齡跟他差不多的惡棍，知道他幾點幾分要經過他們家門口，惡棍就在那邊等，用石頭丟你，那算是霸凌。

沈富雄更透露，惡棍整整霸凌他一年，他怎麼敢講，因為怕丟臉，只能趕快跑。所以好好研究，真的有很多類似的案子。

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