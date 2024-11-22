美股三大主要指數期貨在盤前漲跌互見、平盤震盪，台指期夜盤漲點也逐漸縮小，盤中小漲18點、暫報23,050點，待美股開盤可望走出新趨勢。

群益期貨指出，外資期、現貨周五均樂觀布局，自營商選擇權則保守格局，月、周選保守布局，整體籌碼面仍是保守格局。技術面觀察，今日台股跳空收紅態勢，近期台股季線位置反覆築撐，目前在台積電回神領漲下拉升，短線仍以保守格局看待。整體籌碼面在外資轉樂觀下，夜盤延續反彈態勢。

自營商選擇權淨部位，目前略以買買權做布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI之差距為四千餘口，買權賣權OI總量相去不遠。周選方面，賣權OI增量積極大增，目前選擇權多空拉鋸、互不相讓。

觀察期交所夜盤的商品報價，微台指漲19點、報23,051點；電子期漲1.15點、報1,261.4點；小型電子期漲1.6點、報1,261.85點；半導體30期參考價6,011點；台積電期夜盤平盤、報1,050元；台灣50 ETF期漲0.2點、報193.45點。

國外指數期貨、商品期貨部分，美國道瓊期漲33點、報44,018點；標普500期漲1點、報5,967點；那斯達克100指數期漲6點、報20,809點；費半指數期跌1.5點、報4,991點；英國富時100期漲45點、報8,260點；臺幣黃金期跌11點、報10,662點；布蘭特原油期漲19.5點、報2,434.5點。