中南半島國家寮國觀光費用不高，廣受各國旅人歡迎，背包客尤其熱愛。這個東南亞國家近日接連傳出外國遊客飲酒過後喪命的消息，至周五（22日）累計已6人死亡，國籍包括英國、澳洲、美國、丹麥。愈來愈多國家向公民示警，赴寮國旅遊慎防喝到以摻混工業用酒精甲醇的假酒，可能致命。

綜合英國廣播公司（BBC）、美國有線電視新聞網（CNN）周五報導，6名死者均與寮國西北部號稱「背包客天堂」的河濱小鎮溫永（Vang Vieng）有關，此處距離寮國首都永珍（Vientiane）車程約2小時，位於穿越泰國、越南、寮國、柬埔寨的熱門背包客路線上，派對是當地常見活動。澳洲19歲女子鮑爾斯（Holly Bowles）的家屬周五表示，她在溫永旅遊，某晚外出之後就病倒命危，轉送鄰國泰國救治仰賴儀器維持生命，撐了幾天仍於周五不治。

近日之內至少6名外籍觀光客在寮國死亡，死因疑為引用摻了甲醇的酒精飲料。

鮑爾斯是這起大規模甲醇中毒死亡案新增的冤魂。BBC報導，來自墨爾本的鮑爾斯與同年女性友人瓊斯（Bianca Jones），本月11日在下榻旅館與附近一家酒吧接連喝酒，當晚外出之前，兩人與其他客人喝了旅館提供的免費酒水。之後2人在房間待了24小時沒有出門，13日未按時退房，工作人員發現2人病倒之後趕緊送醫，之後轉院到泰國2家醫院。同為19歲的瓊斯周四（21日）去世。

CNN報導，丹麥外交部日前表示，2名丹麥公民在寮國死亡，但未提供細節，BBC稱2人是19歲與20歲的女性。美國國務院周四向CNN證實，有一名美國公民日前在溫永去世，但國務院尚未提供死因，僅稱官方正在「密切監視局勢並提供協助」，BBC稱這名美國人是男性。英國外交部證實，來自倫敦的28歲女律師懷特（Simone White）周四於寮國死亡，她是這一連串甲醇中毒死者之中的第5人。

The parents of Simone White have paid tribute to their beautiful daughter who died due to methanol poisoning in Laos no parent should have to say goodbye to a child my condolences to them Rest In Peace Simone 😥😥😥 #SimoneWhite #Laos pic.twitter.com/q9i7rYEh86 — Lee Hood (@Mofoman360) November 22, 2024

許多外國政府向各國人民示警，赴寮國旅遊要格外留意假酒，中毒甚至死亡的通報持續增加。儘管如此，共黨統治的寮國近日對此一直默不作聲。寮國國營「寮國新聞社（Lao News Agency，KPL）周五證實官方首度針對這起大規模中毒事件發布調查報告，2名丹麥公民（均為女性）、1名美國公民13日在溫永去世，3人死因「疑似是引用了受到汙染的酒精飲料」。報導稱，當局官員正在蒐集詳細資訊、證據與證詞，官方很快會發布聲明，但未提及上述3人之外有無其他外籍人士身體不適。

目前還不確定身體不適或死亡的人士在哪裡中毒，受害者接觸甲醇後可能要長達24小時才會開始出現生病的跡象。前述2名19歲澳洲女子入住的娜娜背包客棧（Nana Backpacker Hostel）稱，12日晚間向大約100名客人提供了免費啤酒，客棧經理向美聯社表示其他客人均無不適症狀。這名經理已由警方拘留偵訊。在寮國經營餐館的紐西蘭人法米洛（Neil Farmiloe）說，不少客人聽聞此事都很害怕。

A sixth person has died after a suspected mass methanol poisoning in Laos.



19-year-old Australian Holly Bowes had been on life support since drinking tainted alcohol more than a week ago in the popular resort town of Vang Vieng. pic.twitter.com/EXSLWEdWXx — Channel 4 News (@Channel4News) November 22, 2024

多家媒體報導與相關人士說法顯示，這些魂斷異鄉的外國遊客很可能引用摻了甲醇的酒精飲料。澳洲政府已敦促寮國當局公開事件調查內容，紐西蘭、荷蘭官員也稱正在密切注意涉及2國公民的相關事件，紐西蘭當局表示正為一名疑似中毒公民提供協助，美國大使館稱已得知溫永鎮發生多起疑似甲醇中毒個案。美國與紐西蘭、澳洲、英國和加拿大均於周四向公民示警，在寮國旅遊要特別提防喝到假酒，尤其雞尾酒與以酒精調製的飲品。

甲醇常用於製作清潔液或工業製品，無色無味，價格低廉，不法業者常用甲醇製作假酒出售，少量即會中毒，症狀包括噁心、嘔吐、視線模糊、疲倦，嚴重時可導致失明、心臟或呼吸衰竭，引用30毫升就能致命，若未治療，死亡率20%至40%。不過，倫敦國王學院（King's College London）分子生態毒理學教授霍斯特朗（Christer Hogstrand）說，甲醇在「自家蒸餾酒品並非罕見成分」。

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