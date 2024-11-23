珠三角千里壓鹹補淡保供水成歷史，三道防線迎考驗。（大陸央視）

珠三角千里壓鹹補淡保供水成歷史，三道防線迎考驗。（大陸央視）

珠三角千里壓鹹補淡保供水成歷史，三道防線迎考驗。圖為新豐水庫。（大陸央視）

珠三角千里壓鹹補淡保供水成歷史，三道防線迎考驗。（大陸央視）

大陸央視報導，隨萬宜颱風來襲和天文大潮等因素共同影響，廣東東部沿海多地18至19日出現海水倒灌，街道一片汪洋，幸未影響城市取水。珠江三角洲是粵港澳大灣區、珠江--西江經濟帶等重大戰略腹地，但因地理位置特殊，每到秋冬枯水期，海水經常倒灌，嚴重威脅飲水安全。為保障淡水供應，多年來積極努力把影響降到最低。

珠江三角洲城市供水水源以河道取水為主。每年枯水期，上游河道來水量減少，就出現海水倒灌、形成鹹潮現象，當海水自珠江入海口上溯到城市取水口，水含氯量超標，便無法取用淡水。珠海、澳門周邊城市首當其衝，尤其澳門三面環海，95％以上淡水靠珠海供給，受海水鹹潮影響較大。

20年前，珠江三角洲一次海水倒灌導致嚴重鹹潮。中山、珠海等地連續20天抽不到淡水，嚴重威脅澳門供水。

針對「守著珠江沒水喝」困境，大陸水利部門作法是緊急調度上游水庫，向下游放淡水，壓制海水鹹潮，被稱為「壓鹹補淡」。但早年可用來調水的工程少之又少，只能求助遠在1300多公里外的貴州天生橋一級水電站，滿足調水需求。千里應急調水，困難可想而知。

2005年春節前夕，上游水庫調度8.43億立方淡水，歷經10天抵達珠江口，有效壓制鹹潮，當年「千里調水壓鹹潮」堪稱水利史上壯舉，惟應急調度被動、協調難度大，很難持續。

如今珠三角應對鹹潮，得益於一系列更有力工程建設。2014年11月，大藤峽水利樞紐開工，彌補西江中游缺少調蓄能力水利樞紐的不利情況。作為最近的骨幹工程，大藤峽在關鍵時刻可迅速反應調水，大大縮短「壓鹹補淡」時間。不只大藤峽，珠江中上游「壓鹹補淡」水庫不斷增建，龍灘、百色、光照等大型水利工程也陸續完成投入使用。

此外，加強珠海等城市取供水能力也至關重要。2021年珠江流域東江、韓江發生60年來最嚴重旱情，珠江河口鹹潮活躍，珠江流域東江最大水庫新豐江水庫接近死水位，面臨無水可調。

大陸水利部最終確定以當地水庫搶抓時機蓄水、近地水庫適時調水壓鹹、遠地水庫儲備水源持續補水等「三道防線」保障供水。

以西江為例，「第一道防線」是珠海當地水庫在可取水時搶抓時機灌滿「水缸」；「第二道防線」大藤峽水利樞紐提高蓄水位，必要時「壓鹹補淡」；「第三道防線」由上游天生橋一級、龍灘等水庫作為調水水源補水。最終「三道防線」最大程度達成「壓鹹補淡」。

最近，枯水期到來，鹹潮又開始上溯，珠海平崗泵站已不能全天候取水。工作人員密切監測，一旦取水口水質達標，馬上開機泵站搶水。

珠江「壓鹹補淡」應急水量調度實施以來，納入調度範圍的骨幹水庫興利庫容由2004年68億立方米，增加到2024年255億立方米。累計調水756億立方米，形成供水、生態、發電、航運等多方共贏局面。不僅為粵港澳大灣區送去放心水、安全水，也為澳門長期穩定提供強有力水安全保障。

大陸水利部門預測，今冬明春珠江流域西江、北江天然來水較常年將偏少1～3成。針對今年可能出現鹹潮，珠江委已提前部署，做好應對準備。