離譜又不離譜？大陸河南鄭州有女子上班7天後，就成為公司的股東，但沒想到，日後便被告上法院，她表示，當初入職在和老闆簽合約時，對方當時看起來很急，因此，她想也不想便簽字掃臉，豈料，公司出現債務問題後，她就被告上法院，為此感到很無奈。

綜合陸媒報導，河南鄭州有位劉姓女子去一間專門辦理出國留學的公司上班，沒想到上班7天就成為公司股東，且還收到一張傳喚通知書，被告上法院。

劉女表示，當初進了這家公司後，老闆幫她辦了入職合約，且還要簽字掃臉，由於老闆當時看起來很著急，她也沒具體看合約的內容，便簽字了，豈料，去年公司出現債務問題，她竟被連帶告上法院，而公司法人陳姓男子雖表示會承擔所有責任，可是還有債務沒還完，陳男便已聯繫不上。

對此，有當地律師表示，由於劉女承擔公司百分之三佔股，且有權限責任，因此，可以對法人陳姓男子進行追償。

消息在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「會不會法人也是公司找來背債的」、「以後得看清合約再簽字啊」、「找工作有風險啊」、「人生各種合約沉長繁瑣太複雜了，沒有耐心看，有些也看不懂，甚至沒給你多看的時間，跟私人企業簽約一定要請律師看過才行」、「無奇不有」、「這事兒離譜又不離譜」。