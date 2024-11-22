美國下任總統川普支持加密貨幣，推升投資人興趣，加上對加密幣強硬的美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）宣布明年卸任，激勵比特幣再創新高，距離10萬美元大關只有一步之遙。

近期比特幣屢屢改寫新高紀錄，根據Coin Metrics報價，比特幣22日上漲0.4％，報98,692美元，稍早一度觸及99,525美元歷史新高水準。自11月5日川普勝選以來，比特幣漲幅超過40％，加密貨幣市場整體市值暴增1兆美元。

詹斯勒21日宣布將於明年1月20日卸任，當日也是川普宣誓就職日，依照慣例，SEC主席會在當日或之前辭職。詹斯勒任內對加密貨幣嚴加監管，投資人預期川普上任後將創造更友善的加密貨幣監管環境。川普的過渡團隊已開始討論，是否在白宮設立一個專門負責數位資產政策的職務。

川普支持加密幣為華爾街注入樂觀情緒。即將出任嘉信理財（Charles Schwab）執行長的沃斯特（Rick Wurster）表示，一旦監管改變成真，嘉信打算推出現貨加密幣交易服務。

澳洲券商Pepperstone研究部主管韋斯頓（Chris Weston）表示，比特幣的動能正朝著10萬美元挺進，全球密切關注比特幣突破10萬美元重大關卡，我們認為比特幣達到該里程碑的可能性越來越大。

在此同時，全球持有最多比特幣的企業微策略（MicroStrategy）遭到美國知名放空機構Citron Research狙擊，造成21日股價重摔16％，報397.28美元，較當日的盤中高點543美元狂瀉26％。不過自11月5日以來，該公司股價暴漲超過一倍，超越比特幣同期升幅。

Citron指出，投資比特幣越來越容易，微策略的交易過熱，而且已經脫離比特幣基本面。