以色列近期一份報告指出，中國可能向埃及提供廣東宏大公司研製的先進超音速巡弋飛彈HD-1A，該飛彈射程超過290公里，若整合至埃及空軍的法製飆風戰機（Rafale）上，將大幅提升埃及的區域軍事實力。

🇪🇬🇨🇳 #Défense | Des rumeurs indiquent que l’#Égypte pourrait bénéficier du missile supersonique chinois HD-1A présenté lors du China Air Show.



Compatible avec les #Rafale et #Mirage, il offre une portée de 500 km, contournant les restrictions occidentales. pic.twitter.com/Dg8hnNFsCz — Egypt News (@EgyptNews_fr) November 18, 2024

報告提到，埃及面臨獲取此類先進武器的後勤及政治挑戰，例如先前想要引進法國暴風影（SCALP-EG）飛彈時，受到以色列與美國維護以色列軍事優勢的影響。然而，埃及透過激烈談判成功引進暴風影飛彈，顯示其正積極尋求除西方國家以外的多元化武器來源。

HD-1A飛彈以精確打擊能力和長距離射程見長，若納入埃及軍備，將顯著增強其威懾能力，使其可攻擊更遠距的戰略目標。此外，隨著中國與埃及的合作日益加深，這筆潛在交易被視為埃及拓展非西方軍備供應的戰略一環。

Guangdong Defence adv HD-1A ALCM for Rafale Operators with 290 km range



via 地球镜头A /wb pic.twitter.com/AsLYK9bk3n — Húrin (@Hurin92) November 15, 2024

先前在中國珠海航展上，一架法製飆風戰機模型配備2枚HD-1A飛彈曾引起廣泛猜測。雖有專家最初認為這可能只是中國的行銷噱頭，但以色列報告如今指出，埃及藉由繞過西方限制獲得這些飛彈的可能性正變得更加現實。

最近埃及在採購新型戰機如歐洲颱風戰機（Eurofighter Typhoon）時，仍可能面臨類似挑戰。例如，關鍵的流星（Meteor）空對空飛彈可能被排除在交易之外。美國與法國長期對向埃及提供長程武器持謹慎態度，避免削弱以色列在區域內的軍事優勢。

HD-1A飛彈由廣東宏大公司研製，技術源自烏克蘭飛彈逆向工程。飛彈全長5.7米，直徑375毫米，重約1200公斤，搭載固體燃料衝壓發動機，速度可達3.5馬赫。飛彈結合慣性導航與GPS更新，精準度達20公尺，以紅外線導引輔助時可縮小至10公尺，配備240公斤破片式彈頭，可對地面與海上目標造成重大破壞。

若埃及成功與中國達成HD-1A飛彈交易，不僅將鞏固兩國軍事合作，還可能挑戰西方在中東地區的軍事主導地位，為該區域局勢帶來新的變數。