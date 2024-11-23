行政院敲定由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長，民眾黨立委陳昭姿對此表示，找一個早就聽聞勞發署、謝宜容「鬼故事」，卻沒有任何作為的執政黨立委來接任因霸凌案而下台的勞動部長職位。這是什麼「地獄哏」的人事安排？賴政府是在請鬼拿藥單嗎？要離開的北分署同仁家屬情何以堪？

陳昭姿表示，另外，今年五一勞動節，環團上街怒吼「還我七天假」，洪申翰對勞工承諾說會把他們的聲音帶進行政部門及立法部門。但是從五月到現在過了半年，洪申翰有任何實質行動嗎？執政黨有還勞工七天假嗎？勞工的聲音還沒進到執政黨耳裡，洪申翰就先升官進到勞動部長辦公室了。她痛批，就一句話，噁心。

民眾黨立委林國成則說，首先要恭喜洪申翰，因為洪對於社團運作有所接觸、研究，在立法院也和社福團體、非政府組織會有互動。但他要提醒，洪申翰在勞工這方面，還是屬於門外漢。

林國成認為，政務官主重處事為人，看起來民進黨對此人事安排，多少是有三分獎勵，但洪申翰有時針對某些議題，也是容易黑白不分且相當執著，因此期待洪不要用立委的作風去做政務官，若用現在這個風格，恐怕是做不好的。

林國成坦言，民進黨已沒多少人可用，可能只有陳菊、許銘春等人在勞工方面有下功夫，雖然洪申翰當過兩屆立委，當部會首長綽綽有餘，但專業性絕對不足。不過外行人做內行是沒關係，態度要中庸，期許洪申翰認真學習，在勞工這塊要更加用心。