第61屆金馬獎今(23日)首次移師北流舉行，今年的入圍大贏家是徐漢強導演的《鬼才之道》，以11項獲勝，其次是林書宇導演的《小雁與吳愛麗》、耿軍導演的《漂亮朋友》皆入圍8項。最受矚的影帝獎項，入圍的有喜翔、張震、游學修、Wanlop RUNGKUMJAD、張志勇，影后頭銜則由區嘉雯、夏于喬、鍾雪瑩、張艾嘉、吳君如入圍角逐。

今年金馬獎頒獎典禮請來有「冠廷宇宙」之稱、台灣電影的熟面孔劉冠廷擔任主持人，他自己也曾以《陽光普照》、《詭扯》拿下兩次金馬獎最佳男配角獎；星光大道方面則由有多年經驗的楊千霈搭配徐鈞浩、王渝萱主持，今年因應北流場地，星光大道也有新設計，挑戰「雙訪問區」模式，楊千霈則坦言最期待訪問偶像吳君如。

劉冠廷是金馬61典禮主持人。（圖／陳俊吉攝影）

今年的評審團主席是香港導演譚家明，由謝盈萱、九把刀、林君陽、袁建滔、連奕琦等人擔任複選評審。至於頒獎嘉賓也相當令人期待，請到演出《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡金像獎最佳男配角獎的關繼威，日本演員阿部寬、影帝張震助陣，朱延平將頒發終身成就獎給林文錦、李安則是將頒終身成就紀念獎給已故演員鄭佩佩，王童頒發年度台灣傑出電影工作者獎給李錫堅。

徐鈞浩（右起）、楊千霈、王渝萱金馬61星光大道主持人。（圖／陳俊吉攝影）

第61屆金馬獎得獎名單如下：

●最佳劇情片：

●最佳紀錄片：

●最佳劇情短片：

●最佳紀錄短片：

●最佳動畫短片：房間裡的你／石家俊

●最佳導演：

●最佳男主角：

●最佳女主角：

●最佳男配角：

●最佳女配角：

●最佳新導演

●最佳新演員：鄭又菲／BIG

●最佳原著劇本：黃熙／女兒的女兒

●最佳改編劇本：王小帥／沃土

●最佳攝影：

●最佳視覺效果：

●最佳美術設計：王誌成、梁碩麟／鬼才之道

●最佳造型設計：施筱柔／鬼才之道

●最佳動作設計：

●最佳原創電影音樂：

●最佳原創電影歌曲：

●最佳剪輯：陳合平／漂亮朋友

●最佳音效：陳奕伶、黃年永、澎葉生／由島至島

●年度台灣傑出電影工作者：李錫堅

●終身成就獎：林文錦

●終身成就紀念獎：鄭佩佩