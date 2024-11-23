第61屆金馬獎頒獎典禮，今（23日）晚將在台北流行音樂中心隆重登場，雖然時間恰好強碰東京巨蛋舉行的世界12強台日棒球大賽，不過典禮眾星雲集；有國際知名導演李安坐陣，集結本屆影后入圍者吳君如、影帝入圍者張震，以及日本金像獎影帝阿部寬、以《媽的多重宇宙》獲得奧斯卡最佳男配角獎的關繼威，連正在服役的許光漢也將出席金馬盛宴。最新消息是，金馬影帝吳慷仁原先因趕拍無法出席，不過在昨宣布確定出席。

金馬獎找來拿2座金馬男配角獎的劉冠廷獨挑大樑主持，入圍名單更是超大咖，男女主角有吳君如、夏于喬、張艾嘉，以及張震、喜翔、游學修等。另外還有李康生、莫子儀、曾國城、春風和施名帥爭奪男配角；最佳女配角更是競爭激烈，有剛敲金鐘的楊貴媚以及張榕容、曾沛慈、陸弈靜和劉奕兒，獎落誰家就等典禮接曉。

劉冠廷挑大樑主持金馬獎。（金馬提供）

喜翔（圖左）、張震（圖中）、游學修（圖右）、張志勇和萬洛普·路干札要角逐影帝。（圖／金馬提供）

入圍最佳女主角的有夏于喬（圖右）、吳君如（圖中）、張艾嘉（圖右）以及港星鍾雪瑩、區嘉雯。（圖／金馬提供）

吳慷仁是上一屆金馬影帝。（圖／中時資料照）

上一屆影帝吳慷仁原本不在出席名單上，昨金馬表示經過多方努力，吳慷仁雖不會出席紅毯，但會與林品彤一起頒發影后大獎。吳慷仁在最後一刻確定可以在不影響劇組的情況下出席典禮，感謝金馬獎所有人的幫忙、劇組和經紀公司支持。

李安為「終身成就獎」的武俠影后鄭佩佩擔任引言人。（圖／中時資料照）

阿部寬（圖左）、關繼威擔任頒獎嘉賓。（圖／金馬提供）

典禮邀請的嘉賓也超華麗，「台灣之光」李安特別從美國返台，為獲得終身成就獎的「武俠影后」鄭佩佩擔任引言人。而日本金像獎影帝阿部寬，首度以頒獎人身份來台；來頭不小的，還有曾奪下美國奧斯卡男配角的關繼威。

許光漢將和電影《青春18×2 通往有你的旅程》劇組重聚。（圖／中時資料照）

最讓外界驚喜的，莫過於正在服役的許光漢，特別向所屬單位請假獲准參與盛會，擔任頒獎嘉賓。值得一提的是，雖然許光漢無緣以《青春18×2 通往有你的旅程》入圍最佳男主角，不過仍預計將和劇組一起走紅毯，也讓外界相當期待他的造型。