男子阿國（化名）在2023年某日上午7時許，在北市某捷運站電扶梯，將手機開啟錄影，往前伸入前方少女小萱（化名）的裙底偷拍，女子歡歡（化名）直擊阿國的行為後，立刻大聲喝斥阿國並報警處理，警方到場將阿國帶回偵辦，並查扣手機，詢後依法將阿國移送地檢署偵辦。

法院審理，阿國辯稱，他在當天有看到小萱穿著白上衣及黑裙，但他不確定是否是學校制服，也沒注意到小萱有背背包或衣著有校徽，他當下不知道小萱未滿18歲；他目前在大學就讀，有很多同學在舉辦活動時也會穿回高中制服，所以從他的角度來看，他不覺得穿制服就醫定是高中以下的學生。

法官勘驗阿國的手機，有多個分類的資料夾，其中一個英文縮寫顯示為某高中，裡面存有拍攝身著白襯衫及百褶裙的女子裙底影片，也有另一個資料夾，存有身著百褶裙及背著黑色後背包的女子裙底影片。法官認，這些資料內所儲存、拍攝女子裙底的影像，拍攝對象與我國相當比例中學女學生的制服款式相符。

法官認為，阿國鳩拍攝小萱的裙底畫面前，曾使用同一手機拍攝其他與小萱衣著相似，皆是身著白上衣或百褶裙的女子裙底，且阿國還特意建立名稱結尾為高中英文縮寫的資料夾分類檔案，顯見阿國對這類穿著的女子可能就是為讀高中的學生知之甚詳，則堪認阿國在案發時對於小萱是高中生，自應有所知悉。

法官審酌，阿國為一己之私慾，竟違反小萱意願，拍攝小萱的性影像，侵害小萱的性隱私，並造成身心健康及人格發展的負面影響，加上法院審理中，阿國卻翻共否認犯行的犯後態度，還有後來與小萱以12萬元達成和解。日前依法判決，阿國犯以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處有期徒刑4年。可上訴。

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