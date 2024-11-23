男子阿國（化名）被兒子控訴，父親在他小時候對母親家暴，也因此事父母在1996協議離婚，他的監護權則歸屬母親，雖然離婚協議書明定，父親須每月給付2萬元作為他的生活費，但從第1個月起，父親就背信毀約，未曾給過分毫扶養費用，他是由母親含辛茹苦扶養長大，因此憤而聲請免除對他的扶養義務。

法院審理，法官調閱稅務財產所得資料顯示，阿國在2022年全無所得收入，堪認阿國已達不能維持生活之程度，阿國有受兒子扶養之需要。而針對兒子主張未盡扶養義務等情事，阿國則是並不予以爭執，且同意由法官裁定免除扶養義務。

法官考量，阿國在離婚之後，就未照顧、扶養兒子，而他的兒子從事焊接工作，每月收入僅2萬多元，還需要負擔家計，因此並沒有餘力可以支付阿國生活所需之相關費用。

法官審酌，阿國無正當理由未盡扶養義務，並且他的情節已達重大程度。日前依法宣判，免除兒子對於阿國之扶養義務，核與民法第1118條之1第2項之規定相符，為有理由，應予准許。