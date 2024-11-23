北溪天然管線。（示意圖/達志影像/shutterstock）

2年前震驚國際的「北溪天然氣管線」爆炸案，近日有了驚人發展。德國明鏡週刊深入調查，這起爆炸案竟是由烏克蘭安全部門所策劃執行，他們僅花費30萬美元（約台幣 970 萬元），就毀掉歐洲規模最大的海底基礎設施。值得一提的是，參與這起爆炸行動的烏克蘭小組共有12名成員，其中部分成員與美國中央情報局（CIA）有著密切聯繫，引發外界猜測美國在本次事件中扮演的角色。

2022年9 月26日，俄羅斯向德國輸送天然氣的波羅的海北溪 1、2 號管線遭到炸藥破壞。當時，美國和俄羅斯相互指責對方，各國調查皆認為管線「人為蓄意破壞」，但幕後黑手始終成謎。

明鏡週刊（Der Spiegel）經過兩年的調查並探訪相關人員，揭露了這起破壞行動的始末與動機。

報導指出，烏克蘭國家安全局策劃代號為「直徑」（Diameter）的破壞任務。該行動包含一個由12名成員組成的爆炸小組，負責將炸彈偽裝成壓縮空氣瓶，從德國經由海上運輸至波羅的海，小組成員利用聲納設備確定北溪天然氣管道的確切位置，然後安裝並引爆炸彈。

烏克蘭爆炸小組成功安裝並引爆6顆炸彈，造成「北溪1號」A管道和B管道嚴重受損，破壞長度達200多公尺。「北溪2號」A管道也遭受重創，損毀長度約為10公尺。這起攻擊事件對整體管線系統造成毀滅性的影響，導致俄羅斯無法繼續透過北溪管線向歐洲輸送天然氣。

令人難以置信的是，這起歐洲史上最大規模海底基礎設施破壞行動，僅花費30萬美元（約台幣 970 萬元）。

烏克蘭爆炸小組的12名成員，包括潛水員、軍人和平民，他們接受過安全部門的長期訓練。據悉，部分成員與美國中央情報局（CIA）有密切聯繫。

分析指出，對於烏克蘭而言，破壞北溪 2 號管線不僅能斷絕俄羅斯外銷天然氣所得利潤，還可削弱歐洲各國對俄羅斯天然氣的依賴，有助於說服歐盟在烏俄衝突中更加堅定地支持烏克蘭。

北溪爆炸案不僅反映了俄烏戰爭中的地緣政治博弈，更凸顯了傳統軍事手段與非常規攻擊相結合的作戰模式，以破壞能源和通訊等關鍵基礎設施的方式，達到削弱對手經濟與社會穩定的戰略目標。