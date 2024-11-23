第61屆金馬獎終身成就獎其中一人為已故女星鄭佩佩，她於今(2024)年7月17日離世，享壽78歲，這次由導演李安擔任此獎項的頒獎人，意義非凡。談及已故女星鄭佩佩，李安感觸良多，他誇讚鄭佩佩是非常出色的資深演員，還願意挺身和身為新人的章子怡餵戲，讓他感動萬分。接著，鄭佩佩的四名子女上台代為領獎，上台時和李安擁抱立刻落淚，子女們在台上輪流含淚致詞，表達對母親深深的思念與崇敬，感動全場。

導演李安表示：「我小學五年級看到鄭佩佩演《大醉俠》之後，她演的電影我都會看，她是我小時的俠女幻想。」尤其李安拍攝《臥虎藏龍》時，邀請鄭佩佩飾演反派碧眼狐狸，對於她的表現相當驚豔，誇讚鄭佩佩是非常出色的演員，各種類型影片的都表現搶眼，「她對於對所有的工作人員一視同仁且認真自律，甚至站出來幫身為新人的章子怡餵戲，令我相當感動」。

鄭佩佩參與周星馳《唐伯虎點秋香》飾演華夫人，難得搞笑演出令觀眾眼睛為一亮。（圖／資料照片，學者公司提供）

鄭佩佩的四位子女共同上台領獎時，陸續和李安擁抱，瞬間淚流滿面。四位子女輪流致詞表示，「我們感到非常榮幸，尤其是從李安導演手上拿到這個獎，格外感動」、「我們都以她身為專業演員和我們母親感到驕傲，在我們心中她也得了終身成就母親獎」、「感謝所有支持她、以及和她合作過的演員，感謝她是一位被大家尊敬的演員」、「她永遠在我們的心中是終極典範，感謝大家的認可支持，我們的母親將她的專業精神留給我們子女」。最後，鄭佩佩的四名子女齊聲致詞：「努力、加油，祝大家一切順利。」真情的致詞，讓現場不少人眼眶泛紅。

鄭佩佩曾以《臥虎藏龍》拿下香港電影金像獎最佳女配角獎。（圖／資料照片，哥倫比亞提供）

鄭佩佩是邵氏南國實驗劇團訓練班第二期學員，1960年代中期開始走紅，尤其是在胡金銓執導的《大醉俠》飾演金燕子，奠定了銀幕俠女的經典形象，當紅之際主演了大量武俠片，贏得「武俠影后」的稱號，在文藝愛情片《情人石》、《蘭嶼之歌》，歌舞片《香江花月夜》也有精彩的表現。她在婚後曾息影一段時間，轉換跑道在電視推出談話節目、舞蹈教學、甚至紀錄片，也不忘回報恩師，為胡金銓的《天下第一》跨刀助陣。

鄭佩佩1970年嫁給富商原文通，後於1987年離婚。（圖／中時資料照）

鄭佩佩(右)早年多次參加金馬獎，並在1993年與楊紫瓊一起擔任金馬獎頒獎嘉賓。（圖／中時資料照）

1990年代，她重返影壇，在周星馳主演《唐伯虎點秋香》飾演華夫人，搞笑的演技讓人眼睛為之一亮。她在李安執導的《臥虎藏龍》飾演碧眼狐狸，再度喚起女俠的輝煌歷史，並獲得香港金像獎最佳女配角獎。在英國電影《輕輕搖晃》扮演同志母親，得到英國獨立電影獎最佳女主角提名。此外，在胡導演去世後，她和石雋（第49屆金馬獎終身成就獎得主）共同努力與美國胡金銓基金會溝通，促成胡導演遺物的收集和整理，也為台灣在電影文物資產保存上做出極大貢獻。

鄭佩佩生前談大方談論遺體捐贈的議題。（圖／微博）

螢幕下的鄭佩佩，前夫原文通是台灣富商，兩人育有三女一子，息影後的她，晚年在美國過著退休生活。直到2019年被診斷罹患罕見的神經退行性非典型帕金森綜合症，皮質基底節退化症（corticobasal degeneration ,CBD），症狀與帕金森氏症類似，但她卻不避諱談論生死，也強調已打理好晚年生活，並簽了遺體捐贈卡，往生後將大腦捐贈給醫學研究，遺愛人間。