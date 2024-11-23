雲林一名人妻小美（化名）不滿與前夫阿德（化名）離婚，在臉書貼文痛罵小三曉萱（化名）及前夫「小三」、「渣男」，因此挨告，雲林地院近日審結，判決被告小美須賠償兩名原告總計新臺幣9萬元。可上訴。

根據判決書，原告阿德與被告小美原為夫妻，兩人於2022年7月5日調解離婚後，小美陸續在臉書上發文，影射阿德及其新歡曉萱有外遇行為，貼文中出現「小三」、「渣男」等字眼，甚至稱「男的沒錢，吃軟飯」、「渣男連未成年小女孩都敢下手」，嚴重損害原告二人的名譽，兩人因此訴請賠償。

原告主張，被告的發文雖未明指姓名，但附有曉萱工作的名片，足以辨識身份。小美更指控阿德對未成年女孩進行不當行為，屬惡意不實指控，導致原告二人精神受創，名譽蒙羞，請求賠償共計100萬元。

對此，小美抗辯稱，發文純屬情緒抒發，內容多為意見表達，並非針對兩名原告，更強調原告阿德在婚姻存續期間確實有不當行為。小美表示，當時情緒激動才使用如「狗男女」、「一定會有報應」等語，並非惡意毀謗。

法院認為，小美在臉書公開平台發表的言論已涉及特定個人，即便屬情緒抒發，其用語仍帶有攻擊性，對於原告二人之名譽造成損害，應承擔相應賠償責任。然而，考量部分言論屬於意見表達，並未逾越合理評論範疇，故對原告請求全數賠償的主張僅判部分成立。最終，法院裁定小美須賠償曉萱新臺幣3萬元、阿德6萬元。可上訴。