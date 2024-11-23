台北地院針對一起性騷擾案件作出判決，被告徐男因違反性騷擾防治法，對一名女性在擁擠電梯內進行性騷擾，依性騷擾罪判處有期徒刑3個月，可易科罰金。並附帶民事賠償5萬元。可上訴。

案件發生於民國112年9月13日早上8時28分，地點位於台北市車站第4月台的電梯內。當時，受害人A女在電梯中站立，徐男則站在其背後。由於電梯內人潮擁擠，徐男「臨時起意」乘機「卡油」靠近A女，並以下體觸碰其臀部，造成A女極大的不適感。事後，A女立即向警方報案。並請求50萬損害賠償。

法院審理時，A女證稱，當時她明確感受到徐男的下體觸碰到自己的臀部，並且在電梯內的擁擠情況下，逐漸感受到不適，甚至開始感到恐懼與不安。

徐男則辯稱，因為身體狀況特殊（腎臟手術後容易漏尿），所以褲子內的衛生紙可能無意間觸碰到A女，並否認故意性騷擾。

法院調查，根據被告的供述及案發現場監視器畫面，徐男的行為確實存在性騷擾的意圖。法院指出，徐男在擁擠的電梯內，明知A女無法反抗的情況下，故意用下體碰觸其臀部，顯然超出了正常人際接觸的範疇，且造成了受害人明顯的不適與心理影響。

法院審酌，根據性騷擾防治法第25條規定，性騷擾行為若對他人身體隱私部位進行不當觸碰，並具性暗示或挑逗意圖，應構成性騷擾罪。法院考量到被告已年滿退休年齡，身心狀況不佳，並有家屬需照顧等因素，判處有期徒刑3個月，可易科罰金。並附帶民事賠償5萬元。可上訴。

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