政大近日公告，23日起將出借校內研創大樓予台北後備旅，實施7天舊制教召。國防部發言人孫立方19日表示，此為考量防衛作戰需求、城鎮戰地形等因素，故選定該地點。對此，退役少將栗正傑22日就表示，「下一個教召的恐怕還有文化大學！」栗更指出，「擎天岡上面風景不錯，那有一片柔軟的草地，那邊的草原是不是就是一個很好的空降場？如果傘兵在那邊跳傘空降，落地打兩個滾就起來了」，引發討論。

栗正傑22日在中天節目《將軍來了》中表示，「下一個教召的恐怕還有文化大學！」栗正傑直言，「擎天岡上面風景不錯，那有一片柔軟的草地，那邊的草原是不是就是一個很好的空降場？如果傘兵在那邊跳傘空降，落地打兩個滾就起來了」。栗正傑指出，「再來擎天岡上有很多碉堡，那些碉堡是反空降碉堡，如果敵人在陽明山上面空降，是不是台北市全部包括101大樓、總統府、行政院、衡山指揮所，全部在管制之下？」

栗正傑提到，「所以以前部隊在上面駐軍，現在那邊沒有部隊，那個擎天岡旁邊還有小路是到金山的，以前金山漁民捕魚之後，會經過那條小路到士林賣魚，那是很容易走的道路」，栗正傑最後也說，「如果擎天岡被佔領，是不是敵軍很快就可以進入士林？現在在陽明山擎天岡沒有任何部隊，如果真的要打城鎮戰，會不會在文化大學教召？」