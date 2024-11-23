近日南韓打算砸高達62億美元（2020億新台幣）的軍費，讓F-15K「猛擊鷹」（Slam Eagle）戰鬥機隊全面升級，美國國務院也已批准。對此，前飛官張延廷22日就表示，「南韓的F-15K要花2020億台幣來升級，針對中國大陸的殲-16戰機，這種類比和對象似乎有很大的邏輯問題」，引發討論。

張延廷22日在政論節目《新聞大白話》中表示，「南韓的F-15K要花2020億台幣來升級，針對中國大陸的殲-16戰機，這種類比和對象似乎有很大的邏輯問題」，張延廷指出，「第一個不能針對單一機種，因為中國大陸不光是殲-16，那殲-20、殲-15T要不要比？這一定要混合多元幾種的比較，這意義上就失去了邏輯性；第二個是數量，南韓有的F-15K數量是59架，中國大陸的殲-16已經400架，光數量上就已經拉出來了，不要比其他機種，數量就已經差距很大了」。

張延廷接著說，「第三個來做比較就是，朝鮮半島距離中國大陸的山東半島，只有170公里，現在中國大陸遠火的火箭彈可以打300、400公里，他們不可能只用飛機對飛機，遠火系列、無人機一定也會攻擊，是對機場轟炸，讓對方飛機沒辦法起飛，F-15K就算有強大戰力也會受限」。

張延廷最後也強調，「所以要綜合考量，這樣的狀況之下要不要做升級，會把它預算花在這邊會有排擠效應，其他部分的軍費就會受到影響」。