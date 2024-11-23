第61屆金馬獎「終身成就獎」頒發給已故影星鄭佩佩及91歲的資深攝影師林文錦。曾獲得第五5屆金馬獎最佳彩色攝影的林文錦，是台灣第一代的電影技術人才，他參與的作品高達200多部，包括抗日民片《英烈千秋》、《八百壯士》，瓊瑤電影《一顆紅豆》、《雁兒在林梢》也都參與其中。他在兒子的攙扶下，緩步上台領獎時，全場起立拍手致敬。

91歲的資深攝影師林文錦，雖然一頭白髮卻精神奕奕地站在舞台上，在兒子的陪伴下，從朱延平導演手上接過終身成就紀念獎後，他相當開心地致詞：「年輕的時候，扛著60公斤的攝影機，在沙灘上看風景沒有任何問題，但是年紀大了就覺得好重。」說到一半，轉頭看了一眼朱延平，接著又表示：「朱導演拍的影片都賺錢，從他手上拿到金馬獎真的很高興。」興致一來，他突然忍不住大聲唱起〈感恩的心〉，並謙稱：「這個成就是大家的，我要跟大家說我們做到了。」

91歲的資深攝影師林文錦，獲得第61屆金馬獎終身成就紀念獎。（圖／金馬獎執委會提供）

91歲的林文錦是中影公司前身農教電影公司培養的台灣第一代電影技術人才，他曾經歷過早期台語片熱潮，也參與健康寫實電影。他曾與李嘉、張曾澤、丁善璽、陳耀圻、劉立立、蔡揚名、朱延平等知名導演合作，其中1970年代中後期，他和丁善璽合作的抗日電影《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》，不只振奮人心，更刷新台灣電影攝影難度。而電影《我女若蘭》，也讓他榮獲第5屆金馬獎最佳彩色攝影。

瓊瑤電影《一顆紅豆》、《雁兒在林梢》拍攝手法既柔情又夢幻，並以《蒂蒂日記》、《源》再度入圍最佳攝影。其中《一顆紅豆》也讓飾演女主角的林青霞和才子作家趙寧傳出戀情，成為影迷當時茶餘飯後的話題。林文錦參與電影近200部，並曾擔任導演，以及中影公司影視組及技術組組長，投身電影產業近半世紀、貢獻良多，曾獲金馬獎肯定的廖本榕、李屏賓都曾是他的子弟兵。2020年，他出版〈掌鏡人生：一個田庄囝仔的夢〉，見證1950至1980年代的台灣電影發展史。