新北市一名人妻小美（化名），控告曉萱（化名）介入她與老公阿德（化名）的婚姻，並抱怨老公「我們13年從來沒有吵過架，自從你跟她在一起之後，我們吵架永遠吵不完」，因此提告，經新北地院審理後作出判決。法院認定，被告曉萱明知阿德已婚，仍與其發生親密關係，構成侵害小美的配偶權，應賠償小美15萬元。可上訴。

小美主張，她與阿德曾為夫妻，並共同育有子女。曉萱在知情的情況下，從2022年1月起介入兩人婚姻，與阿德發展出親密關係，並以「男朋友」稱呼阿德，並在社交媒體上公開兩人親密合照表達愛意。曉萱更常與阿德公開出雙入對，並接受阿德每個月3萬元生活費支援。

誇張的是阿德甚至於小美居住的社區購置房產供曉萱居住，並每日於曉萱住處過夜，僅短暫回小美住處約莫1小時。另阿德為棒球聯盟之領隊及總教練，於112年10月21日帶隊參加比賽時，小美攜未成年子女至現場觀賽，曉萱當時亦與阿德於場邊觀賽，故曉萱自難謂對於小美為阿德配偶一節諉為不知。此行為明顯已超越一般男女交往範疇，對小美的婚姻造成重大傷害。因此請求曉萱賠償非財產上之損害100萬元。

曉萱辯稱，她與阿德係因共同合作承包業務而認識，並無其他親密關係，而曉萱之所以使用阿德之照片，乃為拒絕異性騷擾，並於對方停止騷擾後即撤除該照片。其次，她與阿德間僅存在工作關係，並無同居事實，而被告於112年10月21日亦僅係因工作需要協助場務才至比賽之現場，並無逾越一般男女交往分際之私人行為。

小美提出阿德與曉萱的LINE對話證明，「曉萱：我錯了，我不爭了，您們要怎樣都是你們爽，沒有愧疚沒有錯大小聲，我要回家了讓我回家求救的是你你可以回去抱著你老婆我們兩清」，足認曉萱於小美提起訴訟後，仍與阿德保持交往關係。

法院指出，雖然曉萱辯稱與阿德僅為工作夥伴，並無私情，但經過調查，法院認定曉萱的行為已構成侵權，對小美的配偶權造成重大損害。因此，法院判定被告應賠償15萬元。可上訴。