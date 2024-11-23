勞動部勞發署北分署傳出公務員輕生，有名自稱是死者同事的網友爆料，憾事發生後長官還不准救護人員幫死者蓋上白布，理由是「擔心引起其他人恐慌」。對此，易經預言家、知臨仙境執行長高輔進（原名高煜霖）提醒，恐會有不好的事情發生。

高輔進在個人粉專發文指出，事件相關者，及無遵循SOP流程的人要小心，輕則職場不順、頻破財，嚴重的恐禍延子孫。他提醒，不論在什麼場景，一眼就看出「有人身故」情境下，只要照SOP流程走，該報驗的報驗，該送殯儀館的送殯儀館即可

他指出，從該事件的蝴蝶效應來看因果關係，會有如此不幸的結果，恐怕是有人包庇，有人掩飾，有人無作為，恐又形成一個「犯罪產業鏈」的結構網，在亡者怒氣、怨恨之氣未散的情境下，相關的人易遭波及，輕者易不順、頻破財，常生病，又醫不好，嚴重的恐禍延子孫。

高輔進稱，陰陽兩界各有自己的律法及習俗，如果陰界越級到陽界，致人於死或受傷，則容易被送到地獄受罰，或處魂飛魄散之極刑；反之，陽界的人擅自作主張，不按規矩處理大體，或不按規章完善陰間的事，其反噬的力道，怕是什麼原因造成，極可能會讓當事者都不知道。他最後也強調，「以上，是透過古智慧分析，請再自行提升價值判斷，僅供參考！

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