台北市一名黃姓男子，今年6月間於某餐廳用餐時，竟對一名男性服務生不斷伸出鹹豬手，甚至提出不當要求，嚴重侵犯他人身體自主權。檢方依《性騷擾防治法》提起公訴，被告在審理期間坦承犯行，法院考量他無前科，判處拘役40日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，今年6月4日晚間，黃男到某餐廳用餐，期間由一名男性服務生（化名A男）負責桌邊服務。黃男在明知A男對其舉動刻意迴避的情況下，仍屢次觸摸對方胸部、腰部、手臂、腹部、臀部、背部等隱私部位，甚至要求對方與其喝交杯酒，還拉著A男的手將其環抱。整個過程中，A男因當時正在服務，無法即時反抗。

A男事後提告，警方調閱監視器發現，黃男的行為全被錄下，罪證確鑿。

警方傳喚黃男到案時，他坦承犯行，檢方認為其行為已構成《性騷擾防治法》第25條第1項規定的性騷擾罪，依法提起公訴。黃男在偵訊及審理過程中多次表示懊悔，並向A男表達歉意，甚至主動提出和解意願，但A男始終未出席調解，拒絕接受他的道歉。

法院審理後認為，黃男的行為顯然欠缺尊重他人身體自主權的基本觀念，對A男的身心造成不小傷害，應予以嚴厲譴責。然而，基於黃男有固定工作，需扶養家中母親及子女，且無前科紀錄，決定量處拘役40日，並準許易科罰金。可上訴。

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