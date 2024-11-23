免錢的最貴！有男網友自稱因和姊姊的2女友人發生性關係且都無套，沒想到2女友人都有了，還要他負責，他嚇得向姊姊求助，但姊姊卻認為讓女生懷孕就是要負責任，如今，面對這樣的狀況讓他不知該怎辦；對此，網友則表示「敢內射就要負責啊」、「感覺是在找接盤俠而已」、「現成的老爸」。

一名男網友在「Dcard」發文，他提到2個月前和姊姊2位朋友見面，結果，他被問起「有沒有嘗試過無套，我們可以教你」，他基於擔心會懷孕理由拒絕，對方卻沒放過他還稱「一次而已沒關係啦」，於是，他在半推半就下發生了性關係。

後來，他接到來電表示2人都懷孕要他負責，且這件事情也被他的姊姊知道，而姊姊業要他自行負責並說「搞大女生負責是天經地義」，並且挺自己的姊妹，面對這樣的狀況，他讓不知如何是好喊「無套讓女生懷孕男生一定要負責嗎」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「一次娶兩個，而且沒有妯娌問題，恭喜」、「感覺是在找接盤俠而已」、「現成的老爸」、「一個是想玩無套，一個是忍不住拒絕誘惑，最後還是射進去了，你們幾個都半斤八兩，不用怪任何人 住早生貴子」、「免錢的才是最貴的，你學到經驗了沒？」、「敢內射就要負責啊」、「要確定真的是你的欸，姊姊跟你有仇嗎」。