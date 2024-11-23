【全程CC字幕】謝宜容終於出面為霸凌案道歉！ 鞠躬哽咽喊：十二萬分的抱歉 @ChinaTimes

勞動部勞動力發展署北分署公務員疑遭北分署長謝宜容職場霸凌輕生，總統賴清德二度道歉，並要求嚴查嚴辦，勞動部長何佩珊請辭獲准；前分署長謝宜容22日自拍錄影片道歉。前立委沈富雄表示，謝宜容道歉影片，深深鞠躬，鞠完躬以後抬起來時，她的角度是後仰的；他認為，這是一個很奇怪的動作。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》節目中表示，他看到謝宜容道歉影片，然後鞠躬。現在流行道歉鞠躬，包括不久前民眾黨立委的鞠躬也是一樣，都鞠躬得很深很深，而且深到讓大家感覺怎麼這麼久。

沈富雄接著點出，謝宜容那個道歉，鞠躬的角度也是很深，但是有一點不一樣，他希望是看錯。謝宜容鞠完躬以後，抬起來時，她的角度是後仰的，他覺得沒有人道歉，深度鞠躬後起身，角度是後仰的。其中有很奇怪的意涵，他認為，這是一個很奇怪的動作。

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