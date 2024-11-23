國民黨立委賴士葆。（資料照片）

前監察院長王建煊21日在林口寓所舉行記者會，宣布要出售自己的住宅，除了賣屋款項捐助弱勢外，更要搬家租屋，藉此凸顯高齡租屋市場不友善情況。與王建煊同為基督徒的好友、國民黨立委賴士葆透露，罹癌的王建煊一面照顧失智失語的太太蘇法昭，一面捐出所有為公益愛心奔忙，急著跟時間、生命賽跑，就怕手中有行善的能力卻做得不夠快、不夠多；他大讚王建煊的人生故事所以精彩，因為都是奉獻給不認識的弱勢族群，其行動給我們最佳的典範和啟示。

賴士葆在臉書發文指出，離開職場以後的王建煊從來沒有清閒過著退休的生活，就像其基金會名稱「愛心第二春」一樣；王建煊的愛心義舉不只在台灣，更在美國、中國、緬甸成立基金會，嘉惠各處的偏鄉弱勢。1996年開始的「撿回珍珠計畫」，讓近9萬貧苦孩子受惠，其中7萬多人可以上大學，從而翻轉人生。明年台灣將步入超高齡社會，關心老齡化的社會問題，王建煊2011年成立「無子西瓜社會福利基金會」，照顧獨居失能失智老人的天使居，今年開始營運，幫助無子長者安度晚年。

賴士葆表示，王建煊奉行「人去、愛留」的理念，過去一生捐款超過1億台幣，21日又宣布要把現在的住房賣掉去從事扶弱濟貧的公益活動，完全顛覆傳統老年需要有自己的窩養老的觀念。王建煊說愛人、救人要及時，如果等到過世再捐出，就會延緩使得需要援助的可憐人無法立刻受益，因此打算把賣房2500萬，分成5階段幫助國內及緬甸的弱勢族群。王建煊看待孤苦貧寒者的需要，心中的感受就像火燒那樣焦急迫切。

賴士葆說，除了房子捐、有價物品捐、大體器官捐也要捐出，王建煊要帶著太太每個月花1萬元租屋，體驗高齡無屋、無子長者的辛苦，並替他們發聲。為了避免佔據公益床位，所以婉拒入住自己為獨居失能、失智長者創辦的天使居，這樣捨己悲憫的胸襟真的讓人感動，若要挑選可以代表台灣最高超的美德，非王建煊莫屬。

賴士葆透露，王建煊夫妻鶼鰈情深，86歲的王建煊提到妻子就會掉淚，沒有兒女，自己罹患癌症，衣不解帶的照顧失智失語整日嗜睡的太太，其他老人都在保養顧惜地照顧自己的健康，唯獨王建煊為著公益愛心奔忙，跟時間、生命賽跑，就怕手中有行善的能力做得不夠快、不夠多。

賴士葆認為，基督的信仰使王建煊怡然自得過著簡樸的生活，豁達喜樂的面對死亡，對落實愛心公益卻是極端的迫切，他說：「離世前，應留些時間、金錢給不認識的人，這樣生命才更豐盛、更有意義。」他的人生故事所以精彩，因為都是奉獻給不認識的弱勢族群，王建煊用他的行動給我們最佳的典範和啟示。