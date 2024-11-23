大陸甘肅天水有男童因貪玩，將頭塞進按摩床的呼吸洞內，豈料，卻拔出不來大聲呼救，直到男童的家長發現後，因男童的趴姿導致不舒服，且男童不斷喊著「快點，我快撐不住了」，便趕緊將按摩床後面的螺絲卸下，並且讓男童可以站著，但其家長試圖要將男童的頭幾出去卻無法成功，直到消防人員抵達後，將床板破壞，才順利將男童解救成功。

據《沸點視頻》報導，甘肅天水日前有位男童因貪玩，造成頭部卡在按摩床的圓形呼吸孔內，且臉部朝下趴在床上動彈不了，直喊「快點，我撐不住了」，男童的家長想辦法要救援卻失敗，直到消防人員抵達後，將床破壞掉，才順利將男童解救出來。

從曝光的畫面可見，男童的頭塞進按摩床的呼吸孔，雙手緊握著兩側床沿，起初男童的家人用螺絲起子將按摩床的螺絲卸掉，過程中，男童頻喊「快點，我快撐不住了」，而一旁的家長便要他別急，後來，男童便喊著「我不舒服」。

由於一開始男童是趴在按摩床上，後來男童家長卸下螺絲後，將按摩床板抬起，讓男童呈現90度垂直，能夠站立在按摩床的另一側，其家長試圖要將男童的頭擠出去，但是了好多次仍無法成功，直到消防人員抵達後，將按摩床上側，也就是男童脖子上方的板子切開，才順利解救男童成功。