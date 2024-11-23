台南22日晚間相當不平靜，從傍晚18:45到22:27，一共發生10起規模4以上有感地震，其中22:23更是連續2起規模4.6、4.4地震，相隔僅17秒，直到現在依然有規模3左右的小區域地震，不少台南居民也崩潰，直呼今晚不用睡了。
不少台南居民表示，整晚不斷傳出地鳴聲，接下來就是無止盡的搖晃，直言人生第一次經歷過這麼密集的地震：「今晚不用睡了」、「差一點就集滿16次了」、「都會突然遙很大力，我嚇死了」、「麻豆從晚上8點震到現在」、「就完全沒停過」。
更有人直說，以為自己住在花蓮：「終於體會到花蓮人的感受了」、「現在很佩服花蓮人，怎麼熬過來的」、「我們一個晚上就快神經衰弱了，他們經歷了大半年」、「有在花蓮的錯覺…」。
氣象署地震測報中心指出，這一系列地震起因為菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓，應力往西傳遞到台灣西邊，在相對脆弱處破裂釋放能量造成地震。未來3天內即高機率會發生規模4.5以上餘震。
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