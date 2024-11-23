新市區崙仔頂清水宮金爐崩塌，警方拉線封鎖現場。（民眾提供／寶智華台南傳真）

台南市佳里、麻豆區昨晚至今連續發生14次地震，其中12次發生在麻豆，並陸續傳出災情，造成人心惶惶。

根據中央氣象署地震報告，22日晚間6點45分麻豆發生第一次地震，接下來到23日凌晨0點10分，共發生14次地震，規模2級的2次，3級5次，4級6次，5.4級1次，其中發生在麻豆區的竟然多達12次，佳里區2次。

連續地震搖到許多民眾頭暈、懷疑人生、不敢睡，質疑麻豆是不是會發生大地震，還有人能無限上綱扯到慶祝中華棒球隊贏球或是受到外星攻擊。

連續地震後災情陸續浮現，台南市政府與消防局統計至22日深夜11時55分，共計發生新市區崙仔頂清水宮金爐半塌，無人傷亡，現場拉線封鎖；佳里區佳里興一民宅晚間9點03分受損，撤離3人至黃東公園大飯店，10點40完成安置；佳里區麻佳路附近8戶停電，2小時後復電；將軍消防分隊3樓水塔管路被震鬆漏水，已修復；北門消防分隊廳舍儲藏室天花板牆壁出現剝落；西港消防分隊2樓義消聯誼室牆壁龜裂，不影響結構安全。