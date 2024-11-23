清華大學確認整併中華大學，兩校取得共識，計畫在中華大學校園設「清華平方科技園區」。此舉引發熱議，就有清大學生不滿表示，校方一直自降格調，直言「難怪交大不屑我們」。

清華大學繼2016年合併新竹教育大學後，如今又再整併中華大學，拋下學界震撼彈，清大校長高為元指出，其實過去兩校已經討論多次，盼透過合作，提供更多人才培育機會跟產官學合作平台，目前只是開始的一小步，還有學校內部程序和討論。

併校一事也在Dcard清華大學版上發酵，就有清大學生PO文「X小？要併中華大學？」，底下清大生也紛紛留言：「好奇我學術上的知識會不會比中華的教授還強」、「為啥一直要把自己格調降低，難怪交大不屑跟我們併」、「看到都傻眼，不選擇強強聯手，反而一直幫學店無痛升級，我們是聖母學校嗎」、「當初普物被竹教應用科學的教授荼毒歷歷在目」、「要不要再併個玄奘大學，考不過就去修仙」、「搞那麼久，乾脆全部併一併改叫新竹大學」、「我放棄以後捐款給清大了」、「不要跟我說半院要移去中華上課喔⋯」。

但也有另一派清大生持不同看法：「就是要退場，找對象接收校產而已吧」、「比較像是走台科大-華夏路線，接收中華大的硬體跟場地等等」、「讓中華學生以原校名義畢業，接下來停招接手校園」、「不要看到校名就開槍，中華一堆教授很強，好幾個都清大出來的好嗎」。