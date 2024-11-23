總統賴清德昨日主持「海軍水星營區完工啟用典禮」，並視導潛水訓練中心，了解水下作業大隊水中訓練實況。賴總統強調，每一個老舊營區的成功翻新，都是國防改革的重要成果，也象徵著國軍的生活品質正在持續提升，並期盼國軍官兵團結合作，為保家衛國貢獻更大的力量。（記者劉宸瑋攝）

賴總統昨日主持海軍水星營區完工啟用典禮。（記者劉宸瑋攝）

總統賴清德昨日出席「海軍水星營區完工啟用典禮」時表示，老舊營區翻新是國防改革的重要成果，也象徵國軍生活品質持續提升。期盼水下作業大隊官兵持續整備和辛勤訓練，安全、圓滿完成各項任務；一起團結合作，共同守護海疆，為保家衛國貢獻更大的力量。

賴總統昨日在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄及海軍司令唐華上將等人陪同下，至高雄主持海軍水星營區完工啟用典禮，與現場貴賓一同進行剪綵；接著視導潛水訓練中心，觀看潛水員動態、水中電銲演練，並頒發加菜金慰勉官兵辛勞。

賴總統致詞時表示，很高興參加海軍水星營區完工啟用典禮，因為每一座老舊營區的成功翻新，都是國防改革的重要成果。他一走進水星營區，即被嶄新的大樓吸引，感受到整體環境明亮、舒適。相信營區的改善，不僅僅提供國軍弟兄姊妹更良好的住、訓環境，也讓大家更專注在戰訓本務上。

賴總統說，還記得今年9月參加文總《匠人魂》短片發布記者會，影片主角就是水下作業大隊黃建智上士，他希望國人可以更了解國軍的貢獻，政府也會持續給予國軍支持。

賴總統指出，水下作業大隊肩負海事救難救助、水下障礙物及械彈排除等任務，都需要高度技術及專業的潛水訓練，因此，此次新建工程特別打造全新的潛水訓練中心，除了是全國公部門最深的訓練池，還配置了能夠依照訓練需求調整深度的層板，並設置觀景窗，讓教官隨時觀察學員狀況，提升訓練的效率及安全。

此外，賴總統特別感謝水下作業大隊展現專業技能，為民服務，在「凱米」颱風、「山陀兒」颱風的救援任務，以及「康芮」颱風之後前往臺東，協助清除水下障礙物，讓漁港恢復運作。最後，賴總統也請水下作業大隊的弟兄姊妹持續整備和辛勤訓練，安全圓滿完成各項任務，一起團結合作，共同守護海疆，為保家衛國貢獻更大的力量。