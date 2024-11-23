國防醫學院昨日舉辦「建校123年校慶大會暨第51屆國軍軍醫學術研討會」，國防部副部長徐衍璞上將特別代表部長顧立雄出席表達祝賀，勉勵國防醫學院秉持「博愛忠真」的校風，並對全體老師、隊職幹部全心全力投入學校教育的辛勤耕耘及努力，表達肯定。

國防醫學院昨日在致德堂舉辦校慶大會暨軍醫學術研討會，研討會融合學術研討及論文展示、臺北國際軍陣醫學論壇、國防醫學研究計畫成果發表、攝影展等系列活動，邀請校友及師生共襄盛舉。過程中，亦邀請衛福部長邱泰源分享「健康臺灣關鍵政策分享」專題講座，帶來豐富內容；此外，活動亦由院長陳少將頒發母校貢獻獎、特殊貢獻獎、教職員學術卓越及研究優良獎、學員生獎學金，感謝校友對母校的貢獻，並肯定教職員生在學術領域上的努力成果。

徐副部長致詞時表示，國防醫學院是我國軍事院校中歷史最悠久的高等教育學府，也是培養國軍醫療體系中堅幹部最重要的搖籃，曾歷經9次遷校、5次更名，迄今培育了無數專業醫護及醫學人才。尤其，近年來受到疫情影響，各級軍醫同仁在工作崗位上稱職扮演自己的角色，完成各項醫療、救護及疾病防治等相關任務，深獲國人肯定與支持。

徐副部長並以「落實軍醫術德兼修教育」、「深化軍事醫療量能」、「持續推動國家防疫工作」、「健全校務發展定位與價值」等4項要點，期勉全體師生同仁持續發揮專業，達成國軍使命，維護國家安全的運作。最後，徐副部長也再次感謝所有蒞臨的嘉賓與前輩師長們，感謝他們用實際的行動，表達對國軍的支持，並祝福國防醫學院院運昌隆。