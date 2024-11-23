國防大學理工學院昨日舉辦第33屆國防科技學術研討會，由國防大學校長劉志斌上將主持，並邀集產、官、學、研各界專家，以「整合AI無人載具、優化軍事應用科技」為主題進行研討，聚焦AI與無人載具在軍事領域的應用。劉校長表示，透過各領域論壇講座及論文發表，能提供國防未來科研發展方向，他期盼師生持續精進國防科技發展與軍事武器創新等研究，並整合各領域專業技術，為我國國防科技研究發展，奠定更厚實的基礎。

第33屆國防科技學術研討會昨日在龍潭渴望園區舉辦，由國防大學校長劉志斌上將主持，並分別就火炸藥、系統工程、資電優勢、環境資訊、航太科技、雷達產業發展等領域，舉辦9場次學術論壇，由國內專家學者進行實務研討與交流，期掌握科技研究應用於國防趨勢之脈絡。此外，現場也展示該院學生科研實作成品，展現軍校生在國防科研的豐碩成果。

研討過程中，東海大學資工系副教授賴俊鳴於「資電優勢論壇」討論大語言模型與多模態技術在資安人才培育及輿情分析等議題，研討如何透過大型語言模型進行網路安全認證培訓，有效防範潛在資訊安全威脅。中科院電子所副研究員陳博彥則於「雷達產業發展論壇」講解數位波束合成技術在高頻地波雷達中的應用，探討高頻地波雷達與傳統雷達系統的差異，並說明天線如何經由數位波束合成出方向信號，並計算出輸出目標距離與角度，強化目標偵測及預警能力。

劉校長表示，該院經常與中科院、軍備局生製中心及各軍種研發單位進行交流合作，因此獲致可觀研究成果，例如「天線技術開發」、「抗彈陶瓷複材設計」及「輕量化抗爆材料研製」等國防科技研究計畫，都展示理工學院在推動國防自主及科研發展上，已建立良好的制度和基礎；此次透過各領域論壇講座及論文發表，能提供國防未來科研發展方向，進一步落實我國國防自主政策推動。