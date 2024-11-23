國防部法律事務司昨日舉辦「國軍推動重大法務工作研討會」，由司長沈中將在會中就軍法體系各項重大任務規劃實施工作指導，期許與會同仁勇於接受挑戰，持續強化本職學能，建立堅強壯盛的軍法團隊。

因應《陸海空軍懲罰法》、《軍人權益事件處理法》兩法新制將於民國114年8月前施行，國防部法律事務司昨日在南部地區法律服務中心舉辦「國軍推動重大法務工作研討會」。研討會召集國軍南部地區各部隊法務人員參加，就新兩法「新制重點、編裝調整及訓練規劃」等政策方向實施專案報告。

沈司長表示，今年完成推動修正《陸海空軍懲罰法》與制定《軍人權益事件處理法》，其中最有意義的制度是成立勤務法庭，使軍法人員藉由權保會審議及勤務法庭審理過程，回復對案件調查審理的流程和操作，助益軍法人員未來晉用、留用等層面。

沈司長勉勵與會同仁，軍法任務雖歷經轉型，但軍法人員處理國軍各項繁重法務工作的挑戰從未中斷，必須保持精進；強調明年新兩法即將施行，為協助部隊指揮官做出適法合宜之作戰處置，亦需熟稔國際法與《武裝衝突法》，期許同仁勇迎挑戰，持續強化本職學能，建立堅強壯盛的軍法團隊。