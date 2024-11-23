PrSM可在彈箱中一次裝填2枚，具備更優異的火力和作戰彈性。（取自洛馬網站）

美國《國防新聞》21日報導，美國陸軍日前與洛克希德馬丁集團合作，完成「精確打擊飛彈」（PrSM）首次齊射（salvo）測試，驗證系統可靠性和作戰效能，可勝任美軍砲兵火箭單位的關鍵打擊任務。

報導指出，美國陸軍與洛馬在新墨西哥州白沙飛彈靶場，執行PrSM最新一次「生產合格試驗」，並由M142「高機動砲兵火箭系統」（HIMARS）搭載裝填2枚PrSM的彈箱，對中程距離目標，執行首次齊射測試，藉由模擬高強度作戰環境，驗證PrSM的戰備狀態。

美陸軍今年3月與洛馬簽署最新一份PrSM合約，用於生產一批達「早期作戰能力」（EOC）標準的PrSM，作為一系列測試之用。美國陸軍也規劃透過包含本次在內的多次測試，依序檢驗現有版本PrSM性能，進而提供相關操作經驗，持續拓展該款飛彈能力，並為美陸軍提供可靠的新世代遠距打擊戰力。

PrSM是美國陸軍為取代「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）而研發的全新打擊武器。相較僅能在彈箱中裝填1枚ATACMS，PrSM一次可裝填2枚，射程還提升至499公里，除陸上目標，PrSM還可執行反艦任務，讓M142或M270 MLRS等載臺擁有更優異的作戰彈性，未來則有望在具備更多測試和部署經驗後，發展射程更遠的改良版本，以優異打擊戰力嚇阻潛在威脅蠢動。