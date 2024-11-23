軍聞網站「Breaking Defense」21日報導，美國國防部小型企業計畫辦公室（OSBP）正研擬推動「安全雲」（secure cloud）測試計畫，藉由提供雲端存儲空間、安全管理軟體與保護資料工具，協助承包中小型民間承包商，提升網路資安能力。

OSBP工業資安總監戴維斯表示，國防產業供應鏈規模龐大，因此涵蓋許多中小型民間廠商，其職員除時常經手許多敏感技術、資訊，也慣於以個人筆記型電腦或移動式通訊設備處理業務。然而，相較於大型集團擁有專業資安團隊與充沛資源，中小型企業因財務與規模有限，成員與設備易遭網路駭客鎖定。因此，OSBP希望採取具體作為，降低遭後門程式騷擾與竊取資料的風險。

戴維斯表示，「安全雲」測試計畫，將借鏡美陸軍「次世代商業營運飛地防禦」（NCODE）計畫。NCODE計畫預計在2025至2027年間，耗資2600萬美元（約新臺幣8.6億元）進行測試，透過設置由軍方管理維護的專用雲端作業環境，讓獲得安全認證與權限的廠商，進行雲端作業與資料存儲，減少採購專用資安軟體與設備的繁瑣過程與成本支出，防堵外部資安威脅。

報導說，OSBP先前已根據2019年《國防授權法》啟動「頻譜計畫」（Project Spectrum），透過研發資安工具，協助大型國防工業提升網路安全，未來「安全雲」也可望納入其中，全面提升雲端安全性，協助各級國防承包商提升資訊安全性。