25歲知名日本AV女優河北彩伽（河北彩花），擁有甜美臉蛋和凹凸有致好身材，被外界封為「三上悠亞接班人」，經常在社群上分享工作和生活。近日她在IG限動曬出在泰國工作時，被捕捉下到的街頭美照，穿搭和過往甜美風格有很大差異，展現帥氣一面，反差風格掀起討論。

河北彩伽私下穿搭風格相當有個性，近日她在IG限時動態曬出，穿著休閒裝扮走在泰國天橋上，黑T恤外搭寬鬆休閒外套，下半身穿著駝色迷你短裙搭配黑色長靴，若隱若現秀出細長美腿，並對著鏡頭露出燦爛笑容，展現出帥氣卻又不失甜美一面。照片也在X上瘋傳，網友直呼：「遇到妳的人都是非常幸運的」、「一身休閒裝走泰國天橋的氛圍很有泰國風情」。

日本AV女優河北彩伽泰國現蹤。（圖／ saika_kawakita__official IG）

事實上，河北彩伽憑藉超高人氣，現在可以說是工作滿檔，經常飛往各地進行寫真拍攝，日前更參與日本片商S1集合旗下24位女優共同拍攝「20周年紀念作品」。河北彩伽在X宣傳新片時，表示雖然自己嘗試過各種作品，但是她一直覺得自己是無法出演「共演類」作品。

不過經過多次討論後，河北彩伽最後還是答應拍攝，但她也提到「這將是我們第一次，也是最後一次重大合作」，強調自己已經盡力了，如果有很多人看到的話，她會很高興。