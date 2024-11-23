勞動部霸凌案狂燒，火也燒到拔擢謝宜容的前部長許銘春，後者雖然19日發文道歉，但對霸凌隻字不提，稱吳姓員工是長期工作壓力太大才會輕生，引爆網友怒火。對此許銘春22日深夜發聲明稿二度致歉，強調沒切割謝宜容，但也否認外界指控，更槓上同黨立委林淑芬。

許銘春聲明指出，謝宜容曾是她的部屬的確是事實，但這幾天透過媒體看到謝的種種行為，很訝異也很難過，若能及早發現謝的問題，或許就能阻止悲劇發生，作為部長卻無所知悉責無旁貸，要為近日一切紛擾表達深深歉意。

但話鋒一轉，許銘春表示，一條生命的消逝不應該成為政治操作工具，為了對社會大眾負責，因此必須澄清，自己絕對沒有架空前任次長王安邦，也沒有切割謝宜容問題，部內所有成員的責任自己都該共同承擔。

許銘春接著批評林淑芬，不知是誤解還是被有心人士煽動，做出許多無憑無據的指控，希望林淑芬能在發言前先查證，或是直接找她本人溝通比較合理，否則相當不負責任，也製造社會的混亂與不安。

許銘春說，對於外界批評與指責都願意承擔，這是曾任勞動部長的她所該負起的政治責任，做為一個高雄市長參選人更是無法迴避，但認為所有政治人物都不該模糊焦點、扭曲事實，該追究的是為何一條寶貴性命的消逝，以及探討如何不讓同樣的事情在未來發生，而非見獵心喜，拿一條生命在媒體及網路上黨同伐異、彼此攻訐。

許銘春強調，謝宜容是陳菊離開後才進勞委會，並非外傳的菊系人物，無限上綱地胡亂牽連，只是讓事情更加失焦。經歷這次事件，包括自己在內的相關人士都應深刻反省，接受人民檢討，而不是互相攻擊推諉，讓事件回歸理性，使其不再發生，並以前勞動部掌聲分再度對往生者與大眾道歉。

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