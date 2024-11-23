勞發署霸凌案越演越烈，遭指控的當事人謝宜容遭記2大過免職，本人也在22日拍片致歉，但仍不被大眾接受，但如今有基層員工爆料，謝宜容只是間接霸凌者，直接霸凌死者的另有其人。

根據《華視》報導，北分署一名基層員工表示，直接霸凌死者的其實不是謝宜容，而是所在課室的直屬長官，他指出，謝宜容比較少跟基層互動，霸凌對象是一級主管與約聘人員，時常施壓並提出不合理的要求，導致主管回頭苛刻基層。

員工表示，這名主管對死者常常要求不合理期限，且完全不體諒工作繁雜，不只一次講出侮辱人的話，但卻在調查中被輕輕放下，直言霸凌事件是整個組織結構問題。

事實上，之前也傳出謝宜容最拿手「向上管理」，且會在基層面前扮白臉，但轉頭就變黑臉，極盡所能刁難各單位主管，透過一層又一層，讓署內氣氛相當緊繃、低迷。

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