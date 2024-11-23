謝宜容不但強調領導風格不會改變，反放話「你們壓力只會越來越強」。(圖／李宇翔臉書)

勞發署北分署霸凌事件燒不停，遭指控的謝宜容神隱多日後，終於在22日拍片道歉，但卻不被大眾接受。如今又有爆料指出，早在去年6月時，就有基層陳情長官領導問題，沒想到竟遭謝宜容當場回嗆「我的領導風格不容置喙」、「壓力只會越來越強」。

民進黨新北市議員李宇翔22日深夜再度爆料，他進一步取得了北分署去年6月8日的會議紀錄，當時謝宜容僅就任3個月，就有基層員工向勞發署反映謝宜容領導風格問題，但謝宜容不僅沒在怕，先說北分署業務量龐大，無法承受的同仁如需調職或離職，不會勉強。

謝宜容接著放話，有關機關人事調度、首長領導風格「不容置喙」，要求所屬機關首長比照辦領，自己領導風格不會改變，大家壓力只會越來越強，各單位須全力以赴，落實指示的事項，還強調雖然沒有KPI限制，但平日表現都會列入考核，絕不鄉愿。

李宇翔痛批，這份會議紀錄代表基層的陳情根本無法向上傳達，在勞發署就被打回北分署，然後被以考績作為威脅不得陳情。李宇翔表示，這種情況竟然敢以白紙黑字作為會議紀錄，足見謝宜容到底有多有恃無恐。

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