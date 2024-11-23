美國總統當選人川普明年重返白宮，就在不少人擔心他不按牌理出牌的風格，恐將引起美股波動加劇之際，投行龍頭高盛的分析師卻借鑒川普於1987年出版的暢銷書《交易的藝術》（The Art of the Deal），直言這本書不但透過川普最為得意的「生意經」，提供了讀者如何進行商業談判，並在投資中取得成功的建議，同時也為投資人在未來1年的美股投資策略提供了路線圖。

■大膽思考

川普在書中強調，成功的交易往往源自於大膽的想法和宏偉的願景。在投資方面，高盛認為投資人應著重於那些能顯著影響市場的大公司，例如美股中的科技七雄（Magnificent 7）。

高盛表示，這7家公司包括亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta、微軟、輝達和特斯拉，自2022年底以來的總回報率達148%，遠高於標普500指數中其他493檔股票的總回報率35%。

高盛指出，標普500指數過去2年漲幅達57%，而這7家公司就貢獻了一半以上，預計在2025年，這些股票仍將持續跑贏標普500指數，但差距將縮小為7個百分點，為過去7年來的最小差距。

包括特斯拉在內的科技7雄料仍是市場大贏家。（圖／路透社）

■選擇最大化

川普在書中寫道，「我從不對一筆交易或一種方式過於執着。我會同時處理多個選擇，因爲大多數交易都會失敗，不管起初看起來多麼有希望」。

正如川普投資策略中所強調的分散風險原則，高盛建議投資人將資金配置於一籃子潛在的併購候選公司，因為2025年併購活動可能大幅增加。

根據高盛預測，企業盈利增加、強勁的商業信心以及財政條件的緩和，將推動標普500成分股企業在2025年現金併購支出增加20%至3250億美元。由於股價估值走高，併購交易量料將大幅增加，因為股權支付逐漸成為現金支付的誘人替代方案。

持有可能被收購的公司可以降低投資風險。以川普第一任期為例，高盛追蹤的併購候選公司組合，表現優於標普1500等權重指數300個基點。

■低成本、高風險

川普經常強調在遭忽視之處尋求投資價值，並認為於市場低迷時期進行投資，承擔風險是成功交易的一部分，但這些風險應可控制並管理。

高盛將此策略總結為「低成本、高風險」，主要是關注與美國中小企業收入相關的公司股票。高盛預估，隨著經營環境改善，中小企業的樂觀情緒及支出將於 2025年增加，進而提升相關公司的營收及估值。

高盛在《2025美股展望：交易的藝術》這份報告指出，全美獨立工商業者聯合會（National Federation of Independent Business，NFIB）的小企業樂觀指數目前處於歷史低點，與2020年4月的低點相似。高盛預測，隨著川普再次當選總統，該指數將於未來數月內顯著上升，類似於2016年川普首次當選後的狀況。

高盛預估，能將AI技術轉化為實際收入與利潤的公司將在股市有不俗表現。（示意圖：shutterstock/達志）

■結果導向

川普認為，一筆成功的交易不只有過程，更重要的是結果，而最終的成果是衡量交易成敗的關鍵。

根據高盛的觀點，當前美股中最適合運用此策略的可能是人工智慧（AI）產業，特別是那些處於AI發展第3階段的公司。

高盛將AI的發展劃分為4個階段，其中第3階段聚焦於能夠將AI技術轉化為實際收入與利潤的公司。這些公司主要來自軟體和服務產業，通常在AI應用推廣和變現方面居於領先地位。

報告指出，與AI基礎設施相關的第2階段股票回報已超越獲利成長，反映出市場對於未來利潤的樂觀預期。儘管目前這些「第3階段」AI股票的預期相對較低，但高盛指出，84%的這類公司在第3財季超出了市場共識的銷售預期。

■保護下行風險

川普認為，在談判過程中，確保有利立場，以最大化收益並最小化損失，保持彈性以應對變化，準備退出策略，並謹慎使用槓桿，進而管控下行風險。一旦下行風險得到有效控管，潛在收益自然就會在市場表現良好的時候增加。

高盛表示，目前的經濟背景對週期性敏感的板塊有利，但股市已顯著地反映出這一觀點。因此他們建議投資人除了維持週期性股票的部位外，也要關注那些能夠提供下行保護的股票。高盛建議在材料、軟體與服務、公用事業等板塊中增持頭寸。