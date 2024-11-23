一直以為自己是理工腦的宋偉恩，這兩年漸漸被打破這個想法，或許塑造角色、解讀劇本需要理性思考，但當揮灑創作時，感性的能量更重要，以前不自知，無意識地壓抑、忽略，當人生中的某個轉折點出現時，那個改變擋都擋不住。面對自己的大腦，剖開他、直視他，才能走出真正屬於自己的樣子，不管是事業，還是人生。

「大概這一兩年來我才發現，其實我以前好少這麼趨近於一個角色，我覺得我控制得超好，不可能哭到收不起來，但是直到去年底，我做了一場《如果告別宋偉恩SOLO獨奏會》，大概半個小時，整個場上只有我自己，我要講一個關於我自己的故事，辦了一場我自己的生前告別式，在排練跟演出的這段時間，我才意識到我其實好像沒有真的掉進任何一個角色過……」

（圖／林士傑攝）

有的人是會掉進角色，然後在裡面自在揮灑，可是宋偉恩過往都只是在「扮演」，沒有進去過，這才驚覺自己的不足，就像是擋在往前的一堵牆，扎扎實實地就在眼前，看到了當然要想辦法穿過去，「我試圖地想要跟趨近於我飾演的角色，然後也發現那道牆慢慢開始崩解掉了，我好像用了另外一個我不熟悉的方式去靠近角色，才得到了新的東西新的想法，不同的化學效應都發生了。」

宋偉恩回憶陸續拍了大愛電視推出的《生日快樂》與即將上檔的《血．拾人生》，都是在探討生離死別的故事，為了詮釋罹癌角色，拍《生日快樂》時兩個月的時間待在台中，宋媽媽每天煮水煮餐幫宋偉恩極端瘦身，前前後後瘦了差不多10公斤，讓他可以慢慢上《血．拾人生》的軌道，扮演真實存在的人物「朱頤」。

（圖／林士傑攝）

「《血．拾人生》是我至今拍過最過癮的作品，拍戲會辛苦的原因太多，這次是在趨近角色的過程中，那種抗拒自己會不小心整個被帶進去的狀態滿辛苦的。」有段時間拍攝團隊移師花蓮拍攝重要場景，光是大家一起讀劇本念台詞宋偉恩就會痛哭流涕，只能盡量壓抑不要影響拍片，幾次讓導演、攝影師等人在現場大喊：「走戲而已，回來回來。」等回到飯店休息，宋偉恩突然笑了：「我突然覺得攝影師好像道士，好像我在現場不小心被什麼附身或是去到哪個地方，他大聲斥喝我回來，就好像瞬間被打醒，從幻覺切回現實，感謝這些人陪著我經歷這麼深刻、這麼沉重的故事。」

接連拍了幾部沉重的作品，殺青後過了一個月，宋偉恩有次為舞台劇拍照，現場久未見面的演員朋友對他說：「你最近是不是剛離開一個沉重的角色？」以為過去了，但其實沒有，與其辛苦地繼續待著，朋友建議他出去走走，宋偉恩跟公司請了假、出了幾趟國，讓情緒在異鄉消化掉。

（圖／林士傑攝）

「也是在旅行的過程中發現很多東西很適合放在表演裡，因為我在過程中很放鬆、感官打得很開，比如日本的紅燈的聲音、建築，濟州島的美景、海水的味道……不管是視覺還是嗅覺的刺激，對我來說都打得很開，這個狀態如果移置在我的表演裡，會有很不錯的表現。」

慢慢找到自己感性的部分，不只是工作，甚至是人生，遇到了瓶頸、壓抑，就出走吧，去看看跟自己日常完全不同的世界，擁抱感性的自己，感受自己從未發現的柔軟跟溫度。

（圖／林士傑攝）

宋偉恩

生日：12月20日

2018年憑《翻牆的記憶》入圍第53屆金鐘獎戲劇節目新進演員獎

曾拍攝《飛魚高校生》《HIStory3：那一天》《俗女養成季》1、2季《我和我的鋼四壁》等戲劇作品及舞台劇作品

大愛電視台《血．拾人生》即將於12月23日推出

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