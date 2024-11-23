男子阿國指控父親阿華（均化名），有酗酒及賭博惡習，並積欠高利貸，生活費全由母親負擔，而且父親是職業軍人，大部分時間不在家，他是由母親照顧，後來父母離婚後，他念國小時遭到父親多次家暴，因而心中有莫大的陰影，國小畢業後才由母親帶回照顧，不滿父親未盡人父之責，因此憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國控訴，父母當年離婚後，他原本是與外公共同居住，到了國小二年級時被祖父母帶去照顧，生活費則由祖父母負擔，當時父親已經沒有工作，返家時常對他及祖父母家暴，父親因此遭法院判刑5個月，父親的行徑對他的身心造成莫大傷害及陰影。

阿國表示，在他國小畢業後，就由母親帶回扶養，父親迄今都未與他有任何聯繫或支付扶養費。但是近日他接獲社會局通知，指稱父親因病入住護理之家，要求他負擔安置費用，不滿未盡對他的扶養義務，且情節重大，因此依法請求免除他的扶養義務。而阿華僅具狀陳述，對於減輕或免除扶養義務，由法官裁定，無異議。

法官考量，阿華現年僅56歲，因健康狀況不佳，無謀生能力，而2022、2023年所得均為0元，名下無財產，堪認阿華以其現有財產已不能維持生活，自有受扶養之權利，阿國身為人子並且已成年，應對阿華負扶養之義務。

法官認，阿華當年因為家暴，經法院核發保護令後，未引以為戒，因違反保護令，遭判處有期徒刑5月確定在案，足見阿華行為脫序，對於阿國直系血親為身體、精神上之不法侵害行為，積極侵害阿國身心健全成長。

法官審酌，阿華對阿國做出直系血親家暴行為，且阿華未給付阿國的扶養費用，也未承擔保護教養責任，無正當理由就未盡扶養義務，已達情節重大之程度。日前依法宣判，阿國請求免除扶養義務，洵屬有據，應予准許。可上訴。

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